CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN GAZİANTEP'TE

GAZİANTEP (Habermetre) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurutuluşunun 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını gerçekleştirmek üzere bugün öğle saatlerinde şehrimize geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bakanlar, Vali Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyelerinin katılımıyla havalimanında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Kongre Merkezi yanında düzenlenen, "Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ve Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası ile Yapımı Tamamlanan Projelerin" toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını 81 ili kapsayacak şekilde kurduklarını belirterek, Gaziantep'in potansiyeli ve çalışkanlığıyla kalkınma hamlesinden en çok istifade eden illerin başında geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitkamillerin, Şahinbeylerin, Karayılanların ve daha nice aslan yürekli evlatlarının emanetini yere düşürmeyen Gaziantep sadece bölgesinin değil, ülkemizin parlayan yıldızı olarak hep ileriye gitmiştir ve daha da ileri gidecektir. Öncü kişiler ve öncü fikirler gibi öncü şehirlerde vardır. İşte Gaziantep bu öncü şehirlerden bir tanesidir. "dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Yatırım bedeli 5 milyar 92 milyon lira olan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün burada gerçekleştireceğiz. Eğitimde yatırım bedeli 1 milyar 86 milyon lirayı bulan, onlarca anaokulu, ilköğretim okulu, ortaokul, lise ile öğrenci pansiyonları ve atölyelerini bugün hizmete açıyoruz. Bu yatırımlarla birlikte Gaziantep'teki kamu-özel toplam derslik sayımız 24 bini geçmiştir. Sıradaki yatırımlarla birlikte bu sayı 32 bine ulaşacaktır. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep'e son 19 yılda yapılan yatırımların toplamı 45 milyar liradır. İkinci devlet üniversitesi olarak Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda, 10 bin kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları kazandırdık. Toplam 38 adet spor tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda toplam 7. 5 milyar lira tutarında destek sağladık. Sağlıkta, toplam 96 adet sağlık tesisi inşa ettik. Ayrıca 1875 yataklı şehir hastanemizin inşası sürüyor. "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından, protokol üyeleri ile birlikte telekonferans bağlantısı yoluyla kurdele kesimi yapılarak 5 milyar lira değerindeki 215 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Programın devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Eğitim ve Sanat Merkezi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdemsoft fabrikasında işçilerle bir araya geldi.

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