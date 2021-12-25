Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

Gaziantep Havalimanında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uçaktan inişte yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Gaziantep Havalimanı Terminal Binası'nda Esat Kabaklı tarafından verilen mini konseri izleyen Erdoğan, "Bayrak" şarkısını alkışla dinledi. Daha sonra otobüsle şehir merkezine hareket eden Erdoğan, yol üzerinde Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatifleri Birliği üyeleri tarafından açılan standı ziyaret etti. Erdoğan, ziyarette ürünlere ilişkin bilgi aldı, kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın yapılacağı Şahinbey Kültür Merkezine hareket ederken de toplanan kalabalığı selamladı, çocuklara hediyeler verdi.