04.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Futbol sahalarında bile milletimizin ülkesine, ordusuna, askerine verdiği destek bunun en güzel örneklerinden biridir. Bay Kemal farklı şeyler bekliyordu ama futbol sahalarından destek geliyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA