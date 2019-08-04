Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusuna gireceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusuna gireceğiz.

4.08.2019 17:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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