Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'yü bir terör örgütü olarak tanımlar ve mücadeleyi...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'yü bir terör örgütü olarak tanımlar ve mücadeleyi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'yü bir terör örgütü olarak tanımlar ve mücadeleyi başlatırken zorluklarla karşı karşıya geleceğimizi biliyorduk. Ama tahmin edemediğimiz CHP'nin bir anda karşımıza en büyük FETÖ yandaşı olarak çıkmalarıydı" dedi.

19.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı , "FETÖ'yü bir terör örgütü olarak tanımlar ve mücadeleyi başlatırken zorluklarla karşı karşıya geleceğimizi biliyorduk. Ama tahmin edemediğimiz CHP'nin bir anda karşımıza en büyük FETÖ yandaşı olarak çıkmalarıydı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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