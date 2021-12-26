Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Biz bu çarkı da inşallah bozacak ve milletimizi asli... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Biz bu çarkı da inşallah bozacak ve milletimizi asli...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Biz bu çarkı da inşallah bozacak ve milletimizi asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Biz bu çarkı da inşallah bozacak ve milletimizi asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız" dedi. - İSTANBUL

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