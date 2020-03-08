Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Yunanistan sen de kapıları aç mülteciler geçsin gitsin... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Yunanistan sen de kapıları aç mülteciler geçsin gitsin Avrupa'ya. Sende durmayacaklar zaten. Sen neden rahatsız oluyorsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Yunanistan sen de kapıları aç mülteciler geçsin gitsin Avrupa'ya. Sende durmayacaklar zaten. Sen neden rahatsız oluyorsun" dedi. - İSTANBUL Kaynak: İHA