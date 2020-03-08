Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Yunanistan sen de kapıları aç mülteciler geçsin gitsin...
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Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Avrupa, Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Yunanistan sen de kapıları aç mülteciler geçsin gitsin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Yunanistan sen de kapıları aç mülteciler geçsin gitsin Avrupa'ya. Sende durmayacaklar zaten. Sen neden rahatsız oluyorsun" dedi.

08.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Yunanistan sen de kapıları aç mülteciler geçsin gitsin Avrupa'ya. Sende durmayacaklar zaten. Sen neden rahatsız oluyorsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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