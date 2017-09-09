Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Expo 2017?de Kazakistan ve Türkiye Standlarını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Expo 2017?de Kazakistan ve Türkiye Standlarını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Expo 2017?de Kazakistan ve Türkiye Standlarını Ziyaret Etti