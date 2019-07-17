Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA