Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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