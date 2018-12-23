Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Endonezya'daki Tsunamide 170 Kadar Endonezyalı Kardeşimiz Öldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Endonezya'daki Tsunamide 170 Kadar Endonezyalı Kardeşimiz Öldü.

IHAAW131140-SIY/23-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Endonezya'daki tsunamide 170 kadar Endonezyalı kardeşimiz öldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

IHAAW131140-SIY/23-12-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Endonezya'daki tsunamide 170 kadar Endonezyalı kardeşimiz öldü. Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle tüm Endonezya halkına, Türk halkı olarak başsağlığı dileğimizi iletmiş olalım" dedi. 23.12.2018 13: 11: 40 TSI
NNNN - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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