Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmada kararlıyız. Yeni reform ve atılımlar için...
20.11.2020 12:21 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmada kararlıyız. Yeni reform ve atılımlar için hazırlanıyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmada kararlıyız. Yeni reform ve atılımlar için hazırlanıyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı