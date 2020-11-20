Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmada kararlıyız. Yeni reform ve atılımlar için...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmada kararlıyız. Yeni reform ve atılımlar için...

20.11.2020 12:21 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmada kararlıyız. Yeni reform ve atılımlar için hazırlanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmada kararlıyız. Yeni reform ve atılımlar için hazırlanıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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