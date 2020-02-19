Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı acaba Kemal Kılıçdaroğlu...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı acaba Kemal Kılıçdaroğlu ertesi gün halkın önüne hangi sıfatla çıkartılacaktı?
19.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı acaba Kemal Kılıçdaroğlu ertesi gün halkın önüne hangi sıfatla çıkartılacaktı? Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilişkisi 17-25 Aralık sürecinde hızlanmış, 15 Temmuz ile zirveye çıkmıştır" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA