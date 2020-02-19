19.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı acaba Kemal Kılıçdaroğlu ertesi gün halkın önüne hangi sıfatla çıkartılacaktı? Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilişkisi 17-25 Aralık sürecinde hızlanmış, 15 Temmuz ile zirveye çıkmıştır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA