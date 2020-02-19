Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı acaba Kemal Kılıçdaroğlu...
Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı acaba Kemal Kılıçdaroğlu... - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı acaba Kemal Kılıçdaroğlu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı acaba Kemal Kılıçdaroğlu ertesi gün halkın önüne hangi sıfatla çıkartılacaktı?

19.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı acaba ertesi gün halkın önüne hangi sıfatla çıkartılacaktı? Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilişkisi 17-25 Aralık sürecinde hızlanmış, 15 Temmuz ile zirveye çıkmıştır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler