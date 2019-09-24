24.09.2019 18:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyamızda adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden birisi, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıdır. Çözüm, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip Filistin devletinin bir an önce kurulmasıdır" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA