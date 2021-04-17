Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık" dedi.

"Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına yatırımlarımızla hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ' Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ' Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ' Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ' Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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