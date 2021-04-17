Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık" dedi.