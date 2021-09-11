Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya teknoloji devrini yaşarken biz tüm mücadelemizi iç çekişmelere harcadık, büyük sıçramayı bu yüzden...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya teknoloji devrini yaşarken biz tüm mücadelemizi iç çekişmelere harcadık, büyük sıçramayı bu yüzden kaçırdık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya teknoloji devrini yaşarken biz tüm mücadelemizi iç çekişmelere harcadık, büyük sıçramayı bu yüzden kaçırdık" dedi. - İSTANBUL
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