Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür tespitini iklim değişikliği hususunda da tekrarlıyorum. Tabiata, havamıza, suyumuza, toprağımıza, yeryüzüne kim en çok zarar verdiyse, doğal kaynakları kim vahşice sömürdüyse, iklim değişikliğiyle mücadelede en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır" dedi. - NEW YORK

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