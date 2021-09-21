Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya 5'ten büyüktür tespitini iklim değişikliği hususunda da tekrarlıyorum. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür tespitini iklim değişikliği hususunda da tekrarlıyorum.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür tespitini iklim değişikliği hususunda da tekrarlıyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür tespitini iklim değişikliği hususunda da tekrarlıyorum. Tabiata, havamıza, suyumuza, toprağımıza, yeryüzüne kim en çok zarar verdiyse, doğal kaynakları kim vahşice sömürdüyse, iklim değişikliğiyle mücadelede en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır" dedi. - NEW YORK

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Haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya 5'ten büyüktür tespitini iklim değişikliği hususunda da tekrarlıyorum. - Haberler
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