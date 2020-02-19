Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı.

19.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı , "Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı. 'deki Gezi Parkı'nda güya ağaç bahanesiyle başlayan olaylar kısa sürede büyüyerek devlete ve millete karşı sivil bir ayaklanma haline geldi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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