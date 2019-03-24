IHAAW215654-GEN/24-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dövizde manipülatif dayatmalar var. Piyasadan döviz çekildiği zaman TL'nin değeri düşecektir. Döviz hareketliliğinin arkasında bazı bankalar var. Dövizle oynayanların üzerine gideceğiz" dedi. 24.03.2019 21: 56: 54 TSI

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Kaynak: İHA