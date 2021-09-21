Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgeden yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgeden yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgeden yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır" dedi. - NEW YORK
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (3)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel hiçbir soruna, krize, çağrıya kayıtsız kalmayan Türkiye, iklim değişikliği ve çevrenin korunması hususlarında da...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgede yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır."