Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgeden yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (3)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel hiçbir soruna, krize, çağrıya kayıtsız kalmayan Türkiye, iklim değişikliği ve çevrenin korunması hususlarında da...