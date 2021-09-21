Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgeden yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır' dedi. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgeden yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgeden yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgeden yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır" dedi. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (3)

 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel hiçbir soruna, krize, çağrıya kayıtsız kalmayan Türkiye, iklim değişikliği ve çevrenin korunması hususlarında da...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel hiçbir soruna, krize, çağrıya kayıtsız kalmayan Türkiye, iklim değişikliği ve çevrenin korunması hususlarında da...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgede yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgede yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Avcı Fahrettin Koca
Magazin Gökhan Çıra Acun Ilıcalı
Spor Mustafa Denizli Fahrettin Koca Nihat Özdemir Hamit Altıntop
Tüm Haberler Gazeteler Emre Kılınç Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgeden yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır' dedi. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 22:35:50. #1.11#