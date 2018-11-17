Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın Siyasi Malzeme Yapılmasını...
IHAAW203938-SIY/17-11-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum. Diyanet camiamızı üzecek milletimizle Diyanet mensuplarının arasını açacak tartışmaların hiç kimseye faydası olmadığını düşünüyorum" dedi. 17.11.2018 20: 39: 38 TSI
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