Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren ülkelere teşekkür
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren ülkelere teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren ülkelere teşekkür
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten tüm ülke ve organizasyonlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten tüm ülke ve organizasyonlara teşekkür etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız. Özellikle ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı, değerli dostum İlham Aliyev'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ülkem adına teşekkür ediyorum. Komşumuz İran'ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'ye gösterdikleri güçlü dayanışmadan dolayı şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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