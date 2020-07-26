Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında MİT'in...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında MİT'in istihbarat desteği oyun değiştirici nitelikte olmuştur" -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son dönemde MİT'in hedef alınması tesadüfi değildir.
26.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 26.07.2020 17:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında MİT'in istihbarat desteği oyun değiştirici nitelikte olmuştur"
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son dönemde MİT'in hedef alınması tesadüfi değildir. Amacımız İstanbul'u dünyanın en güvenli şehirlerinden biri haline getirmektir" dedi.
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması sürecinde İstanbul'un 1453'ten beri Türkiye toprağı olduğunun halen sindirilemediğini gördük"
Kaynak: İHA