Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında MİT'in...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında MİT'in...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında MİT'in istihbarat desteği oyun değiştirici nitelikte olmuştur" -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son dönemde MİT'in hedef alınması tesadüfi değildir.

26.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 26.07.2020 17:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında MİT'in istihbarat desteği oyun değiştirici nitelikte olmuştur"

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son dönemde MİT'in hedef alınması tesadüfi değildir. Amacımız İstanbul'u dünyanın en güvenli şehirlerinden biri haline getirmektir" dedi.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması sürecinde İstanbul'un 1453'ten beri Türkiye toprağı olduğunun halen sindirilemediğini gördük"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında MİT'in...

Kaynak: İHA

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