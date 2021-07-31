Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik telefonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, klasik yay bireysel kategori finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi mağlup ederek okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını getirdi. Madalya töreninden ardından Mete'yi telefon arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcuyu başarısından dolayı tebrik ederek, "Gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum. Bizleri çok duygulandırdın. Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Okçu bir milletin okçu bir torunu olarak tarih yazdın. Gözlerim yaşlı olarak o son okunu izledim. İnşallah Türkiye'de Külliye'de seninle beraber bu mutluluğu milletçe yaşayacağız" dedi.

Milli Okçu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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