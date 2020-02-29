Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar
FLAŞ.... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Şubat'ta İdlib'de 33 askerimizin şehit düştüğü hain saldırının ardından ilk kez basın mensuplarının karşısına geçti. Erdoğan flaş açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Buluşması programında konuştu.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
-Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir."
-Erdoğan: "Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru harekete geçmiştir. 1,5 milyonu şu anda sınırımızdadır."
-Erdoğan: "3,7 milyon Suriyeliyi ülkemizde barındırıyoruz, yeni bir göç dalgasını kaldırabilecek durumda değiliz."
-Erdoğan: "(Suriye) Bizim ne petrol ne orada toprak derdimiz var, bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz."
-Erdoğan: "Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir. Suriye'de istediklerini alanlar, namluları hemen Türkiye'ye çevirecektir."
-Erdoğan: "Bugün Suriye'yi fiilen 3'e bölenlerin Türkiye'nin bütünlüğüne saygı göstereceğini düşünmek gafletten öte bir durumdur."
-Erdoğan: "Suriye'de verilen mücadelenin hepimizin geleceği ile ilgili olduğunu herkesin görmesi ve kabul etmesi gerekiyor."
-Erdoğan: "Rejime de onları destekleyenlere de kararlığımızı göstereceğiz."
-Erdoğan: "Suriye'de tüm sınır hattımız boyunca 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgeyi bilfiil oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor."
-Erdoğan: "Bize verilen söz neydi? YPG, PYD'yi bunları bu bölgelerden çıkacaklardı. Ne Rusya ne ABD bu sözleri tutabildi, çıkaramadılar." (AA)