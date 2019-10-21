21.10.2019 12:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha önce katılacakların bildirdikleri halde Barış Pınarı Harekatı'nı gerekçe göstererek programların iptal edenler aslında bu büyük fırsatı kaçırmışlardır. Türkiye'nin bölgeyi terörden arındırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi hazmedemediklerini düşünüyorum, terör örgütlerine destek verdiklerini düşünüyorum. Bu tiplerin teröre karşı olduklarını hiçbir yerde anlatmalarına gerek yok. Eğer karşıysan işte platform burası gelirsin burada teröre karşı olduğunu bütün her şeyiyle ortaya koyarsın" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA