Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhur İttifakı Pazara Kadar Değil Mezara Kadardır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhur ittifakı pazara kadar değil mezara kadardır"

GAZİANTEP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanlığının toplantısında konuştu. CHP ve İYİ parti adayı Mansur Yavaş'ın dindarlar hayvanları katlediyor sözüne teki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki skandal görüntülere de sert cevap verdi. Erdoğan, Teröristlerin Kuzey Iraktaki saldırısını da uçakların dağıttığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hizmet ve hizmetle beraberde İnanıyoruz ki halka hizmet hakka hizmettir. Bu konuda bizim belediye başkan adaylarımızın bugüne kadar 16 yıldır eğer halkımızın biz teveccühünü kazanıyorsak, halkımız kendisine hizmet eden halkımız AK Parti Kadrolarımıza hiçbir zaman sırt çevirmemiştir ve sürekli olarak yanımızda olmuştur. 1994'te İstanbul'da Belediye Başkanı oldum. O süreç güçlenerek devam etti. Bununla beraber partimiz büyüdü. İstikrar çizgimizi yükselterek devam ettik. Gaziantep bugün başlayan ve 31 mart gecesi sandıkların açılmasıyla sona erecek bu seçim maratonunu inşallah partimize ve Cumhur ittifakına yaraşır bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Her arkadaşıma bu noktada güveniyorum.

"Bunlar şer odaklarıyla kol kola yürüyor"

Muhalefetin şer odaklarıyla kol kola yürüdüğüne ifade eden Başkan Erdoğan, "Aynı şekilde bunlar Suriye meselesinde zalim Esad ile gezi olaylarında sokak çeteleriyle, 17-25 Aralık sürecinde Fetöcü alçaklarla, 15 Temmuzda da darbecilerle kol kola yürümekten asla çekinmemişlerdir. Bay Kemal Ankara'dan İstanbul'a terör örgütlerinin mensuplarıyla yürüdü. AK Parti ve Cumhur ittifakı ülkemizin istiklalinin teminatıdır. Pensilvanya ve kandilin güdümündeki bu yıkım ittifakının belediyeler üzerinden ülkemize musallat olmasının engellemek herkesten önce bu kadronun işidir. Son beş yıldır ardı ardına maruz kaldığımız saldırılar, AK Parti ile ülkemizin kaderini adeta birleştirmiştir. AK Partinin tökezlemesi demek Türkiye'nin sarsılması sıkıntıya uğraması demektir. Cumhur ittifakının sendelemesi demek ülkemizin bekasının tehlikeye girmesi demektir" ifadelerine yer verdi.

"Cumhur ittifakı pazara kadar değil mezara kadardır"

Cumhur ittifakını değerlendiren Başkan Erdoğan,"Nasıl AK Parti 2001 yılında milletimizin 21. yüzyılda özellikle yaptığı umut ışığı olarak doğmuşsa, cumhur ittifakı da 15 Temmuz ihanet sırasında meydanlarda darbecilere karşı kurulmuştur. Bu bir çıkar ittifak değildir. Bizim ki bir beka ittifakıdır. Bu bir menfaat birliktelik değil, ilke ve prensip birlikteliğidir. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi ile azemi müştereklerimiz var. Aynı şekilde CHP'nin yanındakiler de bir Şer ittifakıdır. Bunu özellikle böyle bilmemiz lazım. İttifakımız pazara kadar değil, mezara kadardır. İttifak sürdürürüz bunu da vatandaşlarımızın gönüllerine dokunarak gerçekleştireceğimize inanıyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi, kapısı çalınmadık ev hane hatta sıkılmadık vatandaş bırakmamalıyız Dün Erzurum'daydım gerçekten muhteşem bir aday tanıtım yaptık. Gaziantep hakikaten muhteşem bir aday tanıtım yaptık. Yarın Allah nasip ederse Antalya'da olacağım. Orada da yine aday tanıtımı törenimiz var ve hafta içinde de manifestomuzu açıklayarak süreci bitireceğiz. Kardeşlerim belediyecilik bizim işimiz. Muhalefet partileri ne bakın, belediyecilik olarak ne yaptılar, ama sizler Gaziantep'te başta büyükşehir belediyemiz olarak ilçe belediyelerimizin neler yaptığını zaten yaşayarak görüyorsunuz" sözcüklerini kullandı.

"Kayyumlar bölgeyi kalkındırdı"

Kayyum belediyeler hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Biz terör bağlantılı belediyeleri kayyuma teslim ettikten sonra bir anda Diyarbakır gelişti. Şu an Diyarbakır bir görün ya bunun batı şehirlerinden hiçbir farkı yok. Dört gidiş, dört geliş yollar yapıldı. muhteşem sur, Dicle muhteşem, binalarda yaptığımız restorasyondan başka orada tarih yeniden ayağa kalktı. Şırnak öyle, Siirt öyle, Van öyle daha önce bunlar oradaydı, bunların belediyeciliği oradaki halkı mahvetti. Oraları çukur yaptı. Ben İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman İstanbul'a üç kelimeyle gittim çöp, çukur, çamurlu girdim ve seçimi de öyle kazandım. İstanbul'da çok kötüydü çöp dağları her taraf çukur ve her taraf Çamur böyleydi ve aldık bambaşka bir İstanbul inşa ettik. Gaziantep öyle değil miydi, Gaziantep kimden aldık biz, CHP'den aldık. Ama Gaziantep her yönüyle ayağa kalktı. Gerek Fatma kardeşim, gerekse Asım Güzelbey buralarda başarılı çalışmalar yaptı. Merkezi yönetim olarak buralara ciddi yatırımlar yaptık. Bakın bütün bu süre içerisinde bizim buraya yaptığımız yatırımların tutarı 35 katrilyon dikkat edin 35 katrilyon biz buraya yatırım yaptık. Bizden önceki iktidarların böyle bir yatırımı olmadı. Tabii ki bir de büyükşehir belediyesinin hakikaten vasıflı kaliteli ilçe belediyeleri ile el ele verdiği zaman durum tabi farklı oldu. Şehitkamil, Şahinbey farklı bir belediyecilik var şimdi. Biz hakikati söyleyelim ki, muhalefetin iddiaları kafaları bulandırmasın. Tek seçim stratejisi gerilim yalan iftira ve kara çalma üzerine olur. Bu süreci karşısında bizim yapmamız gereken ise, bıkmadan, usanmadan insanlarımıza doğruları hatta mutlaka yaptığımız hizmetleri hatırlatmaktır. Her bir dava arkadaşımız için 31 Mart'ın ülkemiz ve milletimiz için taşıdığı ehemmiyeti uygun bir şekilde çalışması lazım. Bizim davamızda nasıl karamsarlığa Ümitsizliğe yer yoksa rehavete gevşemeye de yer yok. Hele hele ki bir gurur büyüklenme kendini Sırça köşklerine hapsetme bize asla yakışmaz" diye konuştu.

Kaynak: İHA