Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi sabah ne açıklayacak, ne diyecek?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir canlı yayında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi sabah ne açıklayacak?

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMARTESİ SABAH NE AÇIKLAYACAK?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir canlı yayında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak." ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Devlet terörle mücadelede birçok yöntem kullanmıştır. Şimdi geldiğimiz noktada bütün güvenlik güçleri görevlerinin başında ancak gelişen şartlar doğrultusunda terör örgütünün silah bırakacağı bir ortam görülmüştür. Bölgemizde dış unsurlar terör örgütlerini kullanıyor.

Süreç bizim ön gördüğümüz şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde bunun gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi sabahı ne açıklayacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı.