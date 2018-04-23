Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İyi Parti'ye Desteğiyle İlgili, "Demokrasi Nezaketi Bu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İyi Parti'ye Desteğiyle İlgili, "Demokrasi Nezaketi Bu...

IHAAW203024-SIY/23-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin İYİ Parti’ye desteğiyle ilgili, "Demokrasi nezaketi bu anlayışla olmaz. Güneş Motel olayından daha beter bir durum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İyi Parti'ye Desteğiyle İlgili,

IHAAW203024-SIY/23-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İYİ Parti'ye desteğiyle ilgili, "Demokrasi nezaketi bu anlayışla olmaz. Güneş Motel olayından daha beter bir durum" dedi. 23.04.2018 20: 30: 24 TSI
NNNN - ANKARA

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