Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İyi Parti'ye Desteğiyle İlgili, "Demokrasi Nezaketi Bu...
IHAAW203024-SIY/23-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin İYİ Parti’ye desteğiyle ilgili, "Demokrasi nezaketi bu anlayışla olmaz. Güneş Motel olayından daha beter bir durum" dedi.
IHAAW203024-SIY/23-04-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İYİ Parti'ye desteğiyle ilgili, "Demokrasi nezaketi bu anlayışla olmaz. Güneş Motel olayından daha beter bir durum" dedi. 23.04.2018 20: 30: 24 TSI
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