IHAAW122109-SIY/16-01-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirerek, "Biz bu partinin başındaki zatın hezeyanlarını kimi zaman üzüntüyle, kimi zaman yüzümüz kızararak takip ederken, şimdi İstanbul'a İl Başkanı seçmişler ki tam bir facia. Elbette demokrasiye saygımız vardır. Bu kişi madem ki kongre salonundan çıkmıştır öyleyse CHP'nin İl Başkanı'dır. Ona diyecek sözümüz yok ama bu İl Başkanı'nın geçmişine baktığımızda bizim bir şey söylememize gerek kalmıyor" dedi. 16.01.2018 12: 21: 09 TSI

NNNN - ANKARA