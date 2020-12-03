Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında partisinin grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle 500 bin liralık...
03.12.2020 14:16 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında partisinin grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında partisinin grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı