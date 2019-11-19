19.11.2019 12:47 | Son Güncelleme: 19.11.2019 12:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikası iddialarına ilişkin, "Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu, hakikatleri nasıl saptırmaya çalıştığını bugün bir kez daha anlatıyorum. Fabrikanın mülkiyetinin devlette olduğu, sadece işletme hakkının belli bir süreyle Katar ve Türk işbirliğinden oluşan BMC'ye devredildiği, yapılacak yatırımlarla fabrikanın daha etkin ve verimli şekilde çalışacağı tekrar tekrar anlatıldı. Bu süreçte 50 milyon dolarlık yeni bir yatırımla buranın daha işlevsel hale geleceği kayıtlarda var. CHP Genel Başkanı fabrikanın Katar'a satıldığı yalanlarını devam ettiriyor. Geçmişte bilinen tek icrai faaliyeti SSK'yı batırmak olan birisinin böyle bir işi anlamasının zor olduğunu biliyorum. Bu konuyu sayın genel başkana ilk okulu bile değil tıpkı bir ana okulu öğrencisine anlatır gibi tane tane anlatmaları talimatını arkadaşlara verdim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA