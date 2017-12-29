IHAAW103100-SIY/29-12-2017



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından, "İfade özgürlüğünün sınırlarından biri de başkalarının onur, şeref ve saygınlığıdır. Bu evrensel ilkeyi Kılıçdaroğlu'na öğretene kadar hukuk mücadelemiz sürecek. Bu çerçevede bugün Cumhurbaşkanımız adına Kılıçdaroğlu aleyhine 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtık" paylaşımında bulundu. 29.12.2017 10: 31: 00 TSI

NNNN - ANKARA