Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin, "Ses Kayıtlarında Veliaht...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin, "Ses Kayıtlarında Veliaht...

IHAAW112342-SIY/14-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Ses kayıtlarında veliaht prense en yakın olanlar var. Bu işin aktif rol üstlenicileri" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin,

IHAAW112342-SIY/14-12-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Ses kayıtlarında veliaht prense en yakın olanlar var. Bu işin aktif rol üstlenicileri" dedi. 14.12.2018 11: 23: 42 TSI
NNNN - İSTANBUL

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