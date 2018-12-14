Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin, "Ses Kayıtlarında Veliaht...
IHAAW112342-SIY/14-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Ses kayıtlarında veliaht prense en yakın olanlar var. Bu işin aktif rol üstlenicileri" dedi.
IHAAW112342-SIY/14-12-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Ses kayıtlarında veliaht prense en yakın olanlar var. Bu işin aktif rol üstlenicileri" dedi. 14.12.2018 11: 23: 42 TSI
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