Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nde konuştu.

4.08.2019 17:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nde konuştu

Kaynak: İHA
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