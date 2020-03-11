Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Burdur'a geliyor Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü Burdur'u ziyaret edeceği bildirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü Burdur'u ziyaret edeceği bildirildi.

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla Burdur'da ziyaret edeceğini kaydetti.

Erdoğan'ın Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeki (MAKÜ) yapımı tamamlanan spor stadyumu, spor fakültesi ve Lavanta Tepesi Otel açılışını gerçekleştireceğini belirten Mengi, "Cumhurbaşkanımız, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödül Töreni programına da katılacak ardından Bucak ilçemizi ziyareti edecek. Programların saatleri netleşmesi halinde kamuoyuyla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA