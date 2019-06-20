Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Burada bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında, tabi HDP, PKK kanadında yaşanan bu savaş Öcalan ve Demirtaş noktasında ciddi bir kayma gösteriyor. Onların kendisine ihanet ettiği inancında, onlara yönelik kesin tavırları var. Yaptığı açıklamada, eğer beni destekliyorsanız, benim arkamda olan partiyseniz siz kendi bildiğinizi ortaya koymalısınız. Bunların herhangi birinden yana değil, kendi tarafsızlığını ortaya koymanın içerisindesiniz. Burada bir liderlik mücadelesi var, bu mücadelede Öcalan, dağa ve Demirtaş'a mesaj veriyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA