Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız Turkovac'ın da yaygın kullanımıyla birlikte...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız Turkovac'ın da yaygın kullanımıyla birlikte...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız Turkovac'ın da yaygın kullanımıyla birlikte...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız Turkovac'ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız Turkovac'ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mülteci krizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci krizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz...
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Yevgeniy Ziniçev
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Cristiano Max Meyer Fatih Terim Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız Turkovac'ın da yaygın kullanımıyla birlikte... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 15:21:48. #1.16#

title