Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız Turkovac'ın da yaygın kullanımıyla birlikte...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız Turkovac'ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz.