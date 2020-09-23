Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek
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Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek

23.09.2020 12:06 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:11
Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştireceği video konferans görüşmesinin saat 16.30'da, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştireceği telefon görüşmesinin de saat 18.00'de başlayacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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