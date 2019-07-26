Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Bugün kabadayılık yapan ya toprağın altına girecek, ya da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Bugün kabadayılık yapan ya toprağın altına girecek, ya da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Bugün kabadayılık yapan ya toprağın altına girecek, ya da zillete teslim olacak" -"Biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmeye kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:"Bugün kabadayılık yapan ya toprağın altına girecek, ya da zillete teslim olacak"
-"Biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmeye kararlıyız"

Kaynak: İHA
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