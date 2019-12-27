Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu teknoloji üssüyle kritik teknolojilerin geliştirilmesinde...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu teknoloji üssüyle kritik teknolojilerin geliştirilmesinde ülkemize çağ atlatacağız. Yazılımda bir sıçrama yaşayacağız. Yazılımcı sayımızı 500 binin üzerine çıkaracağız."
27.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu teknoloji üssüyle kritik teknolojilerin geliştirilmesinde ülkemize çağ atlatacağız. Yazılımda bir sıçrama yaşayacağız. Yazılımcı sayımızı 500 binin üzerine çıkaracağız." - KOCAELİ
Kaynak: İHA