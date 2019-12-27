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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu teknoloji üssüyle kritik teknolojilerin geliştirilmesinde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu teknoloji üssüyle kritik teknolojilerin geliştirilmesinde ülkemize çağ atlatacağız. Yazılımda bir sıçrama yaşayacağız. Yazılımcı sayımızı 500 binin üzerine çıkaracağız."

27.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı : "Bu teknoloji üssüyle kritik teknolojilerin geliştirilmesinde ülkemize çağ atlatacağız. Yazılımda bir sıçrama yaşayacağız. Yazılımcı sayımızı 500 binin üzerine çıkaracağız." - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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