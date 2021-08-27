Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Az önce aldığım...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Az önce aldığım...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, 'Az önce aldığım...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Az önce aldığım bilgilere göre, Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Az önce aldığım bilgilere göre, Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Tüm bunlar şunu gösteriyor, dünyadaki en güçlü ülkelerin girdikleri yerden hassas çıkmaları gerekirdi ama öyle olmadı. Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle bölgelerden ayrılmak ciddi sonuçlara yol açtı" dedi. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Az önce aldığım... - Haberler
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