Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelyko Komsiç'i...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelyko Komsiç'i...

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelyko Komsiç'i kabul etti.

23.09.2019 22:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelyko Komsiç'i...

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelyko Komsiç'i kabul etti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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