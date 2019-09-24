24.09.2019 18:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabında, "Dünyanın bir tarafı yüksek refah seviyesi ve lüks içinde hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin kol gezmesi kabul edilemez" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA