Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabında, "Dünyanın bir tarafı yüksek refah...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabında, "Dünyanın bir tarafı yüksek refah...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabında, "Dünyanın bir tarafı yüksek refah seviyesi ve lüks içinde hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin kol gezmesi kabul edilemez" dedi.

24.09.2019 18:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabında,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabında, "Dünyanın bir tarafı yüksek refah seviyesi ve lüks içinde hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin kol gezmesi kabul edilemez" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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