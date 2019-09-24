Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabında, "Adaletsizlik ise...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabında, "Adaletsizlik ise istikrarsızlığı, güç mücadeleleri krizleri, israfı beraberinde getiriyor.
24.09.2019 18:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabında, "Adaletsizlik ise istikrarsızlığı, güç mücadeleleri krizleri, israfı beraberinde getiriyor. İçinde bulunduğumuz kurum II. Dünya Savaşı sonrası bu adaletsizliği kurtarmak amacıyla kuruldu" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İHA