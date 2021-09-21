Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM 76. Genel Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, 'Bize büyük bir aile olduğumuzu hatırlatan bu salgında... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM 76. Genel Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, "Bize büyük bir aile olduğumuzu hatırlatan bu salgında...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM 76. Genel Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM 76. Genel Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, "Bize büyük bir aile olduğumuzu hatırlatan bu salgında küresel dayanışma açısından iyi bir imtihan verilemedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM 76. Genel Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, "Bize büyük bir aile olduğumuzu hatırlatan bu salgında küresel dayanışma açısından iyi bir imtihan verilemedi" dedi. - NEW YORK

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Haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM 76. Genel Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, 'Bize büyük bir aile olduğumuzu hatırlatan bu salgında... - Haberler
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