Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM 76. Genel Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, "Bize büyük bir aile olduğumuzu hatırlatan bu salgında küresel dayanışma açısından iyi bir imtihan verilemedi" dedi. - NEW YORK

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