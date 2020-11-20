Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizimle anayasa çalışması yapmaya yanaşmayanların daha sonra karanlık mahfillerle çalışmalar içine girdiği...
20.11.2020 12:13 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizimle anayasa çalışması yapmaya yanaşmayanların daha sonra karanlık mahfillerle çalışmalar içine girdiği ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizimle anayasa çalışması yapmaya yanaşmayanların daha sonra karanlık mahfillerle çalışmalar içine girdiği ortaya çıktı." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı