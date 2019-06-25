Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en şaibesiz, en güvenli şekilde tecelli etmesidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en şaibesiz, en güvenli şekilde tecelli etmesidir. Son seçim tereddütleri ortadan kaldırmış olması bakımından başlı başına kıymetlidir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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