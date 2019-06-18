Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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