Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA