Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bize muhalefet yapmak adına gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe üzülüyoruz."
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bize muhalefet yapmak adına gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe üzülüyoruz."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Bize muhalefet yapmak adına gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe üzülüyoruz.'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bize muhalefet yapmak adına gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe üzülüyoruz.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bize muhalefet yapmak adına gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe üzülüyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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