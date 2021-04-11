Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bize muhalefet yapmak adına gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe üzülüyoruz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bize muhalefet yapmak adına gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe üzülüyoruz.
Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde salı günü toplanacak Kabine'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bize muhalefet yapmak adına gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe üzülüyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı